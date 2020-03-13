Falcao'yu 'Vida'la

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Birçok kulübün peşinde olduğu Domagoj Vida'yı yüksek bir bedelle satarak hem maliyetinden kurtulmak isteyen hem de, bütçe yaratmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Hırvat stoper gittiği zaman zor durumda kalmamak için kolları sıvadı. Yönetim, Vida'nın yüksek bedelle satılması durumunda Utrecht'te oynayan 21 yaşındaki stoper Justin Hoogma'yı alacak.