13 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Falcao'yu 'Vida'la

Falcao'yu 'Vida'la
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.03.2020

'ta derbi maçının taktiği büyük ölçüde netleşirken, teknik direktör 'ın bazı oyunculara karşı özel önlemler alacağı belirtildi. Bunlardan birinin de sarı-kırmızılıların etkili gol silahı olan olduğu öğrenildi.

Siyah beyazlılarda teknik direktör deplasmandaki karşılaşmada G.Saray'ın forveti 'yu, Hırvat savunma oyuncusu Vida'ya emanet edecek. Tatlı sert bir futbol anlayışı sergileyen Vida'nın, Kolombiyalı golcüye maç boyunca yakın oynayacağı ifade edildi. Hırvat stoperin Pazar akşama oynanacak zorlu G.Saray karşılaşması öncesinde formunu üst seviyede tutarak, derbideki 90 dakikada da tıpkı takım çalışmalarında olduğu gibi rakibine geçit vermemeyi hedefliyor.

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