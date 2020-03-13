13 Mart 2020, Cuma
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Falcao'yu 'Vida'la
Giriş Tarihi: 13.03.2020
Beşiktaş'ta derbi maçının taktiği büyük ölçüde netleşirken, teknik direktör Sergen Yalçın'ın bazı oyunculara karşı özel önlemler alacağı belirtildi. Bunlardan birinin de sarı-kırmızılıların etkili gol silahı olan Radamel Falcao olduğu öğrenildi.
Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın deplasmandaki karşılaşmada G.Saray'ın forveti Radamel Falcao'yu, Hırvat savunma oyuncusu Vida'ya emanet edecek. Tatlı sert bir futbol anlayışı sergileyen Vida'nın, Kolombiyalı golcüye maç boyunca yakın oynayacağı ifade edildi. Hırvat stoperin Pazar akşama oynanacak zorlu G.Saray karşılaşması öncesinde formunu üst seviyede tutarak, derbideki 90 dakikada da tıpkı takım çalışmalarında olduğu gibi rakibine geçit vermemeyi hedefliyor.
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