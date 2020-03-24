Son dakika: Beşiktaş'ta corona virüsü test sonuçları belli oldu!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in corona virüsü testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından takım olarak corona virüsü testine tabi tutulan Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyetin test sonucu negatif çıktı.
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta teknik heyet ve futbolcular bugün corona virüsü testi yaptırdı. Yapılan test sonucunda teknik heyet ve futbolcuların corona virüsü test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.
HERKES NEGATİF
Konuyla ilgili Beşiktaş teknik direktörü ile konuşan Candaş Tolga Işık, "Az önce Sergen Yalçın'la konuştum "Teknik heyet, futbolcular ve ilgili idarecilere yapılan korona testlerinin sonucu çıktı: Herkes negatif" açıklamasını yaptı.
Yalçın'ın yardımcısı Çağdaş Atan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile corona virüsü test sonucunun negatif çıktığını açıklamıştı.
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