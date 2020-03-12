12 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'a 1.90'lık kule: Justin Hoogma

Beşiktaş'a 1.90'lık kule
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.03.2020

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Birçok kulübün peşinde olduğu Domagoj Vida'yı yüksek bir bedelle satarak hem maliyetinden kurtulmak isteyen hem de, bütçe yaratmak isteyen yönetimi, Hırvat stoper gittiği zaman zor durumda kalmamak için kolları sıvadı. Yönetim, Vida’nın yüksek bedelle satılması durumunda ’te oynayan 21 yaşındaki stoper ’yı alacak.

Vida'nın yerini doldurabilecek düşük maliyetli bir stoper arayan siyah-beyazlılarda 'ın kardeşi Gürsoy'un uzun süredir izlediği , bu kez de kulübün scoutları tarafından izlendi. 'in Ajax'ı 2-0 yendiği kupa maçını izlemek için 'ya giden 'ın scoutları Utrecht'in 2-0 kazandığı maçta, Ajax'ın forvetlerine adım attırmayan Hoogma'yı listeye aldılar. Bonservisi Hoffenheim'de bulunan 21 yaşındaki 1.90 boyundaki sol stoper Hoogma, Utrecht'te kiralık oynuyor.

OĞUZHAN ÖZYAKUP 1 YIL DAHA KİRALANIYOR

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiraladığı 'un bir yıl daha Hollanda temsilcisinde forma giymesi gündemde. Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'u gelecek sezon için de kiralamak istiyor. Orkun Kökçü'nün ayrılma ihtimali yüksek olması uzatmanın önemli nedenlerinden biri. Oğuzhan'ın Beşiktaş'la mukavelesi 2022'ye kadar sürüyor.

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