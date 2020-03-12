Beşiktaş'a 1.90'lık kule: Justin Hoogma

Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Birçok kulübün peşinde olduğu Domagoj Vida'yı yüksek bir bedelle satarak hem maliyetinden kurtulmak isteyen hem de, bütçe yaratmak isteyen Beşiktaş yönetimi, Hırvat stoper gittiği zaman zor durumda kalmamak için kolları sıvadı. Yönetim, Vida’nın yüksek bedelle satılması durumunda Utrecht’te oynayan 21 yaşındaki stoper Justin Hoogma’yı alacak.

Vida'nın yerini doldurabilecek düşük maliyetli bir stoper arayan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy'un uzun süredir izlediği Justin Hoogma, bu kez de kulübün scoutları tarafından izlendi. Utrecht'in Ajax'ı 2-0 yendiği kupa maçını izlemek için Hollanda'ya giden Beşiktaş'ın scoutları Utrecht'in 2-0 kazandığı maçta, Ajax'ın forvetlerine adım attırmayan Hoogma'yı listeye aldılar. Bonservisi Hoffenheim'de bulunan 21 yaşındaki 1.90 boyundaki sol stoper Hoogma, Utrecht'te kiralık oynuyor.

OĞUZHAN ÖZYAKUP 1 YIL DAHA KİRALANIYOR

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Feyenoord'a kiraladığı Oğuzhan Özyakup'un bir yıl daha Hollanda temsilcisinde forma giymesi gündemde. Hollanda basınında çıkan haberlere göre; Feyenoord, Oğuzhan Özyakup'u gelecek sezon için de kiralamak istiyor. Orkun Kökçü'nün ayrılma ihtimali yüksek olması uzatmanın önemli nedenlerinden biri. Oğuzhan'ın Beşiktaş'la mukavelesi 2022'ye kadar sürüyor.

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