23 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Trezeguet'den transfer itirafı! Beşiktaş...

Trezeguet'den itiraf! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 23.03.2020

Sezon başında ekiplerinden 'dan temsilcisi 'ya olan Mısırlı yıldız, sezon sonunda 'ın kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği yönünde çıkan haberlere hakkında açıklamalarda bulundu.

'ın sezon sonunda kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği ten mesaj var...

'da oynadığı futbolla adeta parmak ısırtan ve sezon başında 10 milyon euro gibi yüklü bir bonservis miktarıyla ekibi 'nın yolunu tutan Mısırlı yıldız, kısa süre önce Beşiktaş'ın radarına girmişti.

Bu girişimlerin ardından siyah beyazlı taraftarlarca konunun akıbeti merak edilirken, Trezeguet, basına yaptığı açıklamada Beşiktaş'a olmayı düşünmediğini ve Premier Lig'de kalmaya devam edeceğini belirtti.

"TAAHHÜDÜN SONUNA KADAR BURADAYIM"
Trezeguet, yağtığı açıklamada Aston Villa ile 5 yıllık sözleşme imzaladığını ve bu ekipte kalmak istediğini ifade ederken, "Önümüzdeki beş yıl için Aston Villa ile sözleşme imzaladım. Sözleşmeyi taahhüt ediyorum. İngiltere Premier Lig'inde oynamak benim için rüyaydı, bu yüzden tamamen takımıma odaklandım." diye konuştu.

Trezeguet, bu sezon Aston Villa formasıyla çıktığı toplam 31 müsabakada 4 gol 3 asiste imza attı.

Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 71 maçta 25 gol 18 asistlik performans gösterirken, Aston Villa'da ise 31 maçta 4 gol 3 asistlik performans sergiledi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş'ta o isim... Koronavirüs testi pozitif çıktı! Beşiktaş'ta o isim...
Beşiktaş'tan 65 yaş ve üzeri üyelere uyarı Beşiktaş'tan 65 yaş ve üzeri üyelere uyarı
Beşiktaş'tan Lens açıklaması! Ülkesine dönmek istedi Beşiktaş'tan Lens açıklaması! "Ülkesine dönmek istedi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör