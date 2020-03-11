12 Mart 2020, Perşembe

GALATASARAY

Dev derbi Bitigen’in

Dev derbi Bitigen’in
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 12.03.2020

Süper Lig'de Galatasaray ile arasında pazar günü oynanacak kritik mücadeleye Abdulkadir Bitgen atandı.

Süper Lig'de Galatasaray ile arasında pazar günü oynanacak kritik mücadeleye Abdulkadir Bitgen atandı. Yardımcıları Ahmet Narinç ve İsmail Şencan olacak. VAR'ın başında ise Ali Palabıyık oturacak. 37 yaşındaki hakem ilk kez derbi maçta düdük çalacak. Ligdeki kritik randevuya Bitigen'in atanması iki tarafı da mutlu etmedi. MHK hakemleri açıkladıktan hemen sonra hem Galatasaraylı hem de Beşiktaşlı taraftarlar tepkilerini dile getirdiler.

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