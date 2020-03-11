Beşiktaş'tan Ivo Grbic hamlesi
Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda yollarını ayıracağı Loris Karius’un yerine Lokomotiva’da forma giyen 24 yaşında ve 1.96 boyundaki Hırvat kaleci Grbic’in peşine düştü.
Alman file bekçisi Loris Karius'tan beklediği katkıyı alamayan Beşiktaş'ta kaleci arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlıların transferdeki ilk hedefi olan Ivo Grbic için ilk temas kuruldu. 24 yaşındaki Hırvat file bekçisi bu sezon toplam 25 maçta forma giyerken kalesinde 24 gol gördü ve 9 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. 1.96'lık dev kaleci ülkesinin NK Lokomotiva takımında forma giyiyor. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Grbic'in bonservis bedeli 1 milyon euro olduğu ifade edildi. Bu arada teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki siyah-beyazlıların, Başakşehir forması giyen ve gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek Volkan Babacan'la da görüşmelerine devam ettiği belirtiliyor.
89 MAÇTA GÖREV YAPTI
Hırvat kaleci bugüne kadar 89 resmi karşılaşmada görev yaptı. Hajduk Split'te 28 maça çıkan Grbic, Lokomativa Zagrep'de ise 61 kez forma giyme şansı elde etti.
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