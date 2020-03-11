11 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan Ivo Grbic hamlesi

Beşiktaş'tan Ivo Grbic hamlesi
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 11.03.2020

yönetimi, sezon sonunda yollarını ayıracağı ’un yerine ’da forma giyen 24 yaşında ve 1.96 boyundaki Hırvat kaleci Grbic’in peşine düştü.

Alman file bekçisi 'tan beklediği katkıyı alamayan 'ta kaleci arayışları devam ediyor. Siyah-beyazlıların transferdeki ilk hedefi olan için ilk temas kuruldu. 24 yaşındaki Hırvat file bekçisi bu sezon toplam 25 maçta forma giyerken kalesinde 24 gol gördü ve 9 maçta kalesini gole kapatma başarısı gösterdi. 1.96'lık dev kaleci ülkesinin NK takımında forma giyiyor. Kulübüyle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Grbic'in bonservis bedeli 1 milyon euro olduğu ifade edildi. Bu arada teknik direktör yönetimindeki siyah-beyazlıların, forması giyen ve gelecek sezon sonu sözleşmesi sona erecek 'la da görüşmelerine devam ettiği belirtiliyor.

89 MAÇTA GÖREV YAPTI

Hırvat kaleci bugüne kadar 89 resmi karşılaşmada görev yaptı. 'te 28 maça çıkan Grbic, Lokomativa Zagrep'de ise 61 kez forma giyme şansı elde etti.

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