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Var olsun Türk ordusu
Giriş Tarihi: 07.03.2020
Beşiktaş tribünleri şehitler için, “Alacak nefesimiz olduğu sürece, soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu” pankartı açtı.
İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrasında şehit olan kahraman askerlerimiz için Vodafone Park'ın çatı kısmında büyük boyutta 8 adet Türk bayrağı asıldı. Siyah beyazlı taraftarlar maç öncesinde tribünde, "Alacak nefesimiz olduğu sürece, soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu" pankartını açtı. İstiklal Marşı okunurken, Kuzey kale arkası tribününde büyük bir Türk bayrağı da açıldı. Bayrağın üstünde, "Vatan sana canım feda" yazısı yer aldı. Taraftarlar, İdlib'deki askerlere de destek verdi.
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