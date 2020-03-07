07 Mart 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Var olsun Türk ordusu

Var olsun Türk ordusu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Beşiktaş tribünleri şehitler için, “Alacak nefesimiz olduğu sürece, soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu” pankartı açtı.

İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrasında şehit olan kahraman askerlerimiz için Vodafone Park'ın çatı kısmında büyük boyutta 8 adet Türk bayrağı asıldı. Siyah beyazlı taraftarlar maç öncesinde tribünde, "Alacak nefesimiz olduğu sürece, soracak hesabımız var. Var olsun Türk ordusu" pankartını açtı. İstiklal Marşı okunurken, Kuzey kale arkası tribününde büyük bir Türk bayrağı da açıldı. Bayrağın üstünde, "Vatan sana canım feda" yazısı yer aldı. Taraftarlar, İdlib'deki askerlere de destek verdi.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi yorumu Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi yorumu
Kartal derbi öncesi moral buldu Kartal derbi öncesi moral buldu
Boateng'den öz eleştiri En kötü maçlarımdan biriydi Boateng'den öz eleştiri "En kötü maçlarımdan biriydi"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör