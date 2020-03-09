09 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Atiba kararı! Sözleşmesi...

Beşiktaş'ın Atiba kararı! Sözleşmesi...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.03.2020

'ta uzun yıllardır orta sahanın dinamosu haline gelen , ilerleyen yaşına göre başarılı bir grafik ortaya koyuyor. Deneyimli oyuncu için siyah-beyazlı yönetim de sezon sonu için harekete geçti. Buna göre 37 yaşındaki Kanadalı futbolcunun sözleşmesi yine uzatılacak.

'ta 7. sezonunu geçiren , ilerleyen yaşına rağmen performansından hiçbir şey kaybetmedi, hatta üzerine de koydu. Elneny ile birlikte oynayınca hücumda daha fazla gözüken Kanadalı yıldız, 4 gol ve 5 asistle skora en çok katkı sağladığı sezonunu yaşıyor. 37 yaşındaki oyuncu, hem ortaya koyduğu futbol hem de profesyonelliği ile tüm camianın takdirini kazanırken, yeni sözleşmeyi de kaptı. Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Ahmet Nur Çebi ve ekibi, Atiba'nın sezon sonu bitecek mukavelesini bir yıl daha uzatma kararı aldı.

Yöneticiler, övgüler yağdırdıkları tecrübeli futbolcu için "O bizim önemli değerlerimizden birisi. Profesyonelliği herkese örnek teşkil edecek seviyede. Kendisi de Beşiktaş formasını giymekten dolayı son derece mutlu. Duygularımız tabii ki karşılıklı. Gelecek yıl da birlikte devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıkan tecrübeli isim, 4 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

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