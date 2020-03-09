09 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kagawa: Beşiktaş istedi ama kalmadım

Kagawa: Beşiktaş istedi ama kalmadım
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.03.2020

'ın eski futbolcusu Kagawa, İspanyol basınına konuştu. Sözleşmesi bittiğinde Beşiktaş'ın kalmasını istediğini ama kabul etmediğini söyledi. Kagawa, "Devam etmemi çok istediler ancak İspanyaher zaman ilgimi çekmişti" dedi.

'ın eski futbolcusu Kagawa, İspanyol basınına konuştu. Sözleşmesi bittiğinde Beşiktaş'ın kalmasını istediğini ama kabul etmediğini söyledi. Kagawa, "Devam etmemi çok istediler ancak İspanyaher zaman ilgimi çekmişti" dedi.
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