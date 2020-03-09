Lens: Galatasaray'ı deplasmanda hiç yenemedim bunu başarmak istiyorum"

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens, derbi öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Lens, "Türkiye kariyerimde Galatasaray'ı deplasmanda hiç yenemedim. Bunu başarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcu, "Galatasaray derbisini diğer maçlarla kıyaslayamazsınız. Takımdaki herkes bu maçı oynamaya hazır. Türkiye kariyerimde Galatasaray'ı deplasmanda hiç yenemedim. Bunu başarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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