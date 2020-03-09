09 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Lens: Galatasaray'ı deplasmanda hiç yenemedim bunu başarmak istiyorum"

G.Saray'a karşı kazanamadım artık kazanmak istiyorum
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 09.03.2020

'in 26. haftasında 'a konuk olacak 'ın Hollandalı futbolcusu , derbi öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Lens, "Türkiye kariyerimde Galatasaray'ı deplasmanda hiç yenemedim. Bunu başarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki futbolcu, " derbisini diğer maçlarla kıyaslayamazsınız. Takımdaki herkes bu maçı oynamaya hazır. Türkiye kariyerimde Galatasaray'ı deplasmanda hiç yenemedim. Bunu başarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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