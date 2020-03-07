07 Mart 2020, Cumartesi
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Spor yazarları Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 25. hafta açılış karşılaşmasında Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar, başkent temsilcisini Burak Yılmaz ve Adem Ljajic'in golleriyle 2-1 yenerek derbi öncesi moral depoladı. Spor yazarları da Beşiktaş'ın galip geldiği bu karşılaşmayı değerlendirdiler. İşte çarpıcı yorumlar...
Giriş Tarihi: 07.03.2020 09:50
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