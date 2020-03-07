Spor yazarları Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçını değerlendirdi

SİNAN VARDAR - ÖZLEMİŞİZ

Beşiktaş her geçen hafta üstüne koyarak performansını yükseltiyor. Bu keyifli hücum futbolunu taraftarlar da çok sevdi; tribünler dolup taşıyor, şampiyonluk şarkıları yeniden söylenmeye başlandı. Bu futbol lezzetinde en büyük pay tabi ki; Sergen Yalçın'da. Genç teknik adam; Şenol Güneş gibi adam kazanmakta çok usta. Örnek mi; Elneny, Tyler Boyd, Lens...