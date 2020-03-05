05 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Küçük Ronaldo Beşiktaş'ı reddetti

Küçük Ronaldo Beşiktaş'ı reddetti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.03.2020

 basınındaki haberlere göre Türk takımları, U17 'nda Nijerya forması giyen ve "" lakabıyla dikkatleri üzerine çeken Peter Olawale'nin peşine düştü.

'nın büyük yeteneklerinden biri olan Olawale'nin menajeri önemli açıklamada bulundu. Olawale için teklifte bulunan takımlardan birinin de olduğu bildirildi. Ancak Olawale'nin haklarını elinde bulunduran Triple 44 FC, bu teklifi 'düşük' bulduğu için reddetti.

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