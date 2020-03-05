05 Mart 2020, Perşembe
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Küçük Ronaldo Beşiktaş'ı reddetti
Giriş Tarihi: 05.03.2020
Nijerya basınındaki haberlere göre Türk takımları, U17 Dünya Kupası'nda Nijerya forması giyen ve "Küçük Ronaldo" lakabıyla dikkatleri üzerine çeken Peter Olawale'nin peşine düştü.
Nijerya'nın büyük yeteneklerinden biri olan Olawale'nin menajeri önemli açıklamada bulundu. Olawale için teklifte bulunan takımlardan birinin de Beşiktaş olduğu bildirildi. Ancak Olawale'nin haklarını elinde bulunduran Triple 44 FC, bu teklifi 'düşük' bulduğu için reddetti.
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