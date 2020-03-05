Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül'e 1+1 teklif
Beşiktaş yönetimi; Caner Erkin ve Gökhan Gönül’e, yıllık 1 milyon euro + maç başı olmak üzere 1+1 senelik sözleşme önerdi.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimiyle tekrardan taraftar ve camia birleşimini sağlayan Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Yapılacak ilk iş kadrosunda yüksek maaş alan ama düşük performans alınan oyuncularla yollar ayrılacak. İç transferde fedakarlık beklenen isimlerin en başında gelen Caner ve Gökhan'ın durumları ise belli oldu. İki oyuncuya da 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık kontrat önerildiği ve anlaşma zemininin oluşturulduğu öğrenildi. Oyuncuların bu kontratları kabul etmeleri halinde senelik 1 milyon euro + maç başı ücret ile oynayacağı da gelen bilgiler arasında. Siyah-beyazlı ekipte, kiralık olarak forma giyen Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby ile de yollarını ayıracak. Erdal Torunoğulları'nın başında bulunduğu transfer komitesi ise hem Hollanda'da hem de Almanya'da gurbetçi futbolcular ile temas halinde.
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