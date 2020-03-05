05 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

"Boateng geri dönmeyecek"

Boateng geri dönmeyecek
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.03.2020

Gana  Teknik Direktörü Charles Akonnor, 'ta yeniden eski günlerine dönen Kevin Prince Boateng ile ilgili olarak açıklama yaptı.

Akonnor, "Boateng, resmi olarak kariyerini bıraktı, artık milli takıma gelmeyecek" dedi. Akonnor, 32 yaşındaki oyuncu için "Boateng için konuştuk ancak Gana için tekrar oynamak istediğini düşünmüyorum. Bizimle bağlarını kopardı" yorumunu yaptı.

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