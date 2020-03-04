04 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş’ta Ankaragücü mesaisi sürüyor

Beşiktaş’ta Ankaragücü mesaisi sürüyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.03.2020

’in 25. haftasında sahasında Ankaragücü’nü konuk edecek olan , bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde 'nde 1.5 saat süren antrenmanda siyah-beyazlılar kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Daha sonra dört grup halinde ayak tenisinin oynandığı antrenman, şut çalışması ile sona erdi.

Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz ile tedavisi süren katılmadı.

, MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 17.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek.

Sürpriz öneri! Manchester City'den Süper Lig'e haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Sergen Yalçın teyakkuzda Sergen Yalçın teyakkuzda
Ya Lens Ya Necip Ya Lens Ya Necip
Sergen Yalçın hala umutlu Sergen Yalçın hala umutlu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör