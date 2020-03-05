05 Mart 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta öncelik istikrar

Beşiktaş'ta öncelik istikrar
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.03.2020

’ın “İstikrarlı iyi oyun gelirse, gol kendiliğinden gelir” sözünü benimseyen Beşiktaş Teknik Direktörü , “İyi oyun golü de, galibiyeti de, seyirciyi de getirir” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü , 'ı yeniden yüksekten uçurmak için adım adım ilerleyeceklerini ifade etti. 47 yaşındaki çalıştırıcının gözü gelecek sezon için "atanı ve tutanı" iyi olan bir Beşiktaş yaratmak. Bu sezonu eldeki oyuncularla bitirmek zorunda olduğunu bilen Sergen, teknik direktörü Zidane'ın, "Gol amaç değil, araçtır. Bizim amacımız iyi oyun. İstikrarlı iyi oyun gelirse, gol de kendiliğinden gelir" sözlerini kendisine uyarlamış durumda.

ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREK

Yönetim eldeki imkanlar ölçüsünde en iyi oyuncuları, başarılı teknik direktörün eline vermek için çalışıyor. Her maçtan önce oyuncularına, "İyi oynayalım. Gol de, galibiyet de, seyirci de gelecek" diyen Sergen'in Beşiktaş'ın oynadığı hücum futbolundan vazgeçmeye niyeti olmadığı biliniyor. Başarılı teknik adam, "Gol atmadan maç kazanılmıyor ama gol de iyi futbolla atılıyor. Sabırlı olmak ve çok çalışmak bizi yeniden yükseklere taşıyacak" ifadelerini kullandı.

Sergen Yalçın hala umutlu haberin devamı

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