36'lık delikanlı Atiba
Beşiktaş’ı sırtlayan isimlerin başında gelen 36 yaşındaki Atiba Hutchinson, %91.5 ortalama ile takımın en çok pas yapan ismi oldu.
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyunculardan Atiba Hutchinson, örnek profesyonelliğiyle takımdaki gençler için rol model olmaya devam ediyor. 36 yaşındaki Kanadalı yıldız, hem maçlardaki hem de antrenmanlardaki istikrarlı görüntüsüyle takdir topluyor. Öyle ki taraftarlar, ilerlemiş yaşına rağmen Kara Kartal'ı sırtlayan isimlerin başında gelen tecrübeli oyuncunun heykelinin dikilmesini bile istiyor. İşte Atiba Hutchinson'un bu sezonki müthiş istatistikleri:
21 maçta 1808 dakika süre alan Atiba takımın en fazla sahada kalan 5. oyuncusu konumunda.
Atiba, çıktığı 21 maçta 4 gol atarak aynı gol sayısına sahip Vida ve Umut ile beraber takımın Burak Yılmaz'dan sonraki en golcü ismi konumunda.
Kanadalı oyuncu çıktığı 21 maçta yaptığı 4 asist ile takımın en çok gol pası veren 3. oyuncusu durumunda.
Atiba, oynadığı süre baz alındığında yüzde 91.5 ile takımın en çok pas yapan oyuncusu.
Bu sezon 60 top çalma denemesinde 40 kere başarı sağladı. 24 kere rakipten top kapan oyuncu 12 kerede topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırmayı başardı.
Atiba, Beşiktaş kalesine çekilen 6 şutu da engelleme başarısı gösterdi.
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