04 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Türk Telekom: 89 - Beşiktaş Sompo Sigorta: 78

Beşiktaş'ı deviren Türk Telekom avantajı kaptı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.03.2020

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında , 'yı 89-78 mağlup etti.

Karşılaşmaya 8-0'lık seriyle başlayan 'a , 7-0'lık seriyle cevap verdi. Karşılıklı basketlerin ardından dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynayan ev sahibi ekip, periyodu 28-23 önde tamamladı.

Potasını iyi savunan Türk Telekom, Campbell ve Johnson ile 2. periyotta da hücumda etkinliğini sürdürdü. Beşiktaş Sompo Sigorta, , ve Djurisic'in basketleriyle oyunda kaldı. ile yarım dairenin dışından basket bulan Türk Telekom, Gotcher ile skoru değiştiren siyah-beyazlı ekip karşısında soyunma odasına 45-42 önde girdi.

Türk Telekom, 3. periyoda boyalı alanlarda Fall'ın iyi oyunuyla başladı. Beşiktaş Sompo Sigorta, ve Gotcher ile ev sahibi ekip ise Johnson ve Campbell ile skor üretti. Türk Telekom, skoru 59-49 yaparak Beşiktaş Sompo Sigorta'ya mola aldırdığı periyodu, 67-59 önde bitirdi.

Ev sahibi ekip, 4. periyotta da üstün oyununu sürdürdü ve maçı 89-78 kazandı.

Karşılaşmanın rövanşı 11 Mart Çarşamba günü 'da oynanacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Aleksandar Glisic (), Sergii Zashchuk (Ukrayna), Sasa Maricic (Sırbistan)

Türk Telekom: Johnson 16, Fall 17, Enes Taşkıran, Wiltjer 9, Campbell 27, Muhammed Baygül 8, Kadji 9, Metin Türen, Şafak Edge 3, Polat Kaya, Efe Beşok

Beşiktaş Sompo Sigorta: Gotcher 16, İsmet Akpınar 12, Birkan Batuk 3, Oğuz Savaş 12, Djurisic 15, Burak Yıldızlı 14, Ömer Utku Al 6, Sabahattin Can Göndür, Can Turgut, Cağdaş Kayabaşı

1. periyot: 28-23

Devre: 45-42

3. periyot: 67-59



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