04 Mart 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın hala umutlu

Sergen Yalçın hala umutlu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 04.03.2020

umudunu hiç yitirmiyor… Gaziantep maçıyla başlayıp Galatasaray derbisiyle biten süreç için 'en yüksek puan' hedefi koyan Sergen, Başakşehir ve Trabzonspor'a kaybedilen 5 puan yüzünden hedeften şaştı.

Ancak başarılı teknik adama göre Galatasaray deplasmanı kendilerini zirve yarışının içine çekebilir. Çünkü Galatasaray deplasmanından sonra üstünde yer alan takımlarla oynamayacak. Siyahbeyazlıların üstündeki takımların ise birbirleriyle maçları olacak.

TAKTİK ÇALIŞTILAR
, A.Gücü maçı hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmada Dorukhan Toköz ve yer almadı. Siyah-beyazlı futbolcular 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı idman yaptı. Antrenman, üç takımlı taktik maçı, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

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