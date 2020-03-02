02 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Kötünün kötüsü Karius

Kötünün kötüsü Karius
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.03.2020

'ın Alman kalecisi Loris , siyah-beyazlı ekibin son 10 yılda kalesini koruyanlar arasında ligde en çok gol yiyen 2. isim oldu. Siyah-beyazlı forma altında 2 sezonda tüm kulvarlarda toplam 65 maçta oynayan Karius, tam 94 gol yiyerek maç başı 1,44 gol ortalaması elde etti.

, oynadığı 65 maçın 13'ünde kalesini gole kapatırken, 52 maçta topu filelerden çıkardı. Alman oyuncu, ligde ise toplam 53 maçta kaleyi koruyup 67 gole engel olamayarak maç başına 1,26 gol yeme ortalamasıyla forma giydi. Karius, maç başına gol yeme konusunda McGregor'un ardından 2. sırada yer aldı. McGregor, 26 maçta 39 gol yiyip maç başı 1,5 gol ortalamasıyla oynamıştı.

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