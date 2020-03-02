02 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın'dan öz eleştiri

Sergen Yalçın'dan öz eleştiri
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 02.03.2020

Alanya sınavı sonrası skor üretme konusunda öz eleştiri yapan teknik patron Yalçın, oyuncularına da aynısını söyledi: Gol atamazsak güzel oyunun önemi yok.

Teknik Direktörü 'ın sınavının ardından oyuncularına yaptığı konuşmanın detayları ortaya çıktı. Karşılaşma sonrası "Güçlü bir oyunumuz var, bu bizi mutlu ediyor. Ama son hamleyi yapmakta sıkıntı yaşıyoruz" diyen 47 yaşındaki başarılı hoca, bu bir kez de oyuncuları için tekrarladı. Yalçın, golün önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

DAHA ÇOK GOL VURUŞU ÇALIŞTIRACAK

"Saha içinde her şeyi yapıyoruz. İyi oynuyoruz. Göze hoş gelen oynuyoruz. Oyunumuz güzel ama etkisiz. İş bitiriciliğe geldiği zaman yeterli olamıyoruz. Güzel futbolu tercih ederim ama etkili oynamayı daha çok tercih ederim." Buradan hareketle idman sistemini değiştirmeyi düşünen Yalçın'ın bugünden itibaren antrenmanlarda gol vuruşları üzerinde daha çok durmayı planladığı belirtildi.

RAKİPLER BİLE TAKDİR EDİYOR

Sergen Yalçın'la birlikte yükselen oyun kalitesi, rakip hocalardan da beğeni aldı. Beşiktaş'ın oynadığı maçlar sonrası diğer teknik direktörlerin konuşmaları derlendi. Rizesporun hocası maç sonunda Beşiktaş'ın özellikle ilk yarıda kendilerinden daha iyi oynadığını söylemişti. FK'nın çalıştırıcısı Sumudica, Yalçın'ın ligin üst düzey hocalarından biri olduğunu açıklamıştı. Başakşehirli , kazanmalarına rağmen "Beşiktaş bizden iyi oynadı. Veriler de bunu gösteriyor. Beşiktaş bizden daha iyiydi" demişti. Alanya'nın hocası Erol Bulut da Beşiktaş'ın kazanmayı hak ettiğini dile getirmişti.

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