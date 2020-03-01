Sergen Yalçın Boateng'in kalmasını istedi
Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminin son gününde İtalyan ekibi Fiorentina'dan transfer ettiği Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı takımla gösterdiği performansla göz doldurdu. Teknik direktör Sergen Yalçın, Ganalı futbolcunun takımda kalmasını istedi.
Devre arasında Fiorentina'dan Beşiktaş'a kiralık olarak gelen ve oynadığı maçlarda siyah-beyazlılar adına katkılarını sürdüren Kevin-Prince Boateng, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında az süre alabildi.
Sezon sonuna kadar kiralanan Ganalı yıldız, siyah-beyazlılarda 10 maç oynaması durumunda sözleşmesi bir yıl daha uzayacak. Milliyet'in haberine göre; teknik direktör Sergen Yalçın 32 yaşındaki oyuncunun kalmasını istedi. Bu futbolcuyu joker gibi kullanacağını da ifade etti.
Takımda olduğu zaman etrafındaki oyuncuların da katkısını artıran Boateng'i bu nedenle tutan siyah-beyazlı teknik adam, gelecek sezon kadro planlamasına da şimdiden başlamış oldu.
Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'ta siyah-beyazlı formayla çıktığı 4 lig maçında 2 gol kaydetti.
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