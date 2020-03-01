01 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın Boateng'in kalmasını istedi

Sergen Yalçın kararını verdi! Boateng...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.03.2020

'ın devre arası döneminin son gününde İtalyan ekibi 'dan transfer ettiği Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı takımla gösterdiği performansla göz doldurdu. Teknik direktör , Ganalı futbolcunun takımda kalmasını istedi.

Devre arasında 'dan 'a kiralık olarak gelen ve oynadığı maçlarda siyah-beyazlılar adına katkılarını sürdüren Kevin-Prince Boateng, sakatlığı nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında az süre alabildi.

Sezon sonuna kadar kiralanan Ganalı yıldız, siyah-beyazlılarda 10 maç oynaması durumunda sözleşmesi bir yıl daha uzayacak. Milliyet'in haberine göre; teknik direktör 32 yaşındaki oyuncunun kalmasını istedi. Bu futbolcuyu joker gibi kullanacağını da ifade etti.

Takımda olduğu zaman etrafındaki oyuncuların da katkısını artıran Boateng'i bu nedenle tutan siyah-beyazlı teknik adam, gelecek sezon kadro planlamasına da şimdiden başlamış oldu.

Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'ta siyah-beyazlı formayla çıktığı 4 lig maçında 2 gol kaydetti.

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