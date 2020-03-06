Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi yorumu

Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip Ankra temsilcisini 2-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 25. hafta maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederken maç sonu teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu.

"Erken gol bulmamız çok iyi olmadı"



"Erken gol bulmamız bizim açısından çok iyi olmadı. Biraz daha kontrollü oynamaya başladık golü bulunca. Oyunun devamında pozisyonlarımız var, rakibin de pozisyonları var, dengeli bir maç oldu. Bugün çok iyi oynadığımızı söylememiz zor."

"Galatasaray maçından kazanarak çıkmak istiyoruz"



"Galatasaray ile derbi oynayacağız, ona hazırlanıp, elimizden geldiğince iyi bir sonuçla çıkmaya çalışacağız. Galatasaray güçlü bir takım, iyi de gidiyorlar ama bizim için önemli bir maç. Oradan kazanarak çıkmak istiyoruz. İyi hazırlanıp, bakacağız."

"Boateng beklentimizin altında bir performans sergiledi. Orada ya Adem'i ya Prince'i kullanıyoruz, çok sıkıntı yaşarken Boyd'u kullanıyoruz. Boyd'un performansından memnunuz, solda, sağda, ortada oynatıyoruz. Bizim için joker gibi oldu. Çok koşan, atletik oyuncu."

Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray maçı öncesi moral bulduklarını belirterek, "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Oyun anlamında beklenenin gerisinde kaldık. Her maç yüksek tempo oynamak kolay değil. Kazanma alışkanlığı edinmek, arka arkaya kazanmak bizim için önemli. Önümüzdeki hafta derbi oynayacağız, galibiyet moral oldu." dedi.

"Derbi kolay olmayacak"

Gelecek hafta Galatasaray ile oynayacakları derbiye değinen Yalçın, şöyle konuştu:

"Derbi kolay olmayacak. Ciddi seyirci baskısı altında oynayacağımız maç olacak. Bu derbileri oyuncularımız sürekli oynuyor. Galatasaray derbisi kaderimizi belirleyecek müsabaka olacak. Ondan sonrası için yapacağımız planı belirleyecek müsabaka. Tek hedefimiz kazanmak olacak. Bulunduğumuz konum itibarıyla galibiyetten başka bir sonuç bizi mutlu etmez."

"Biraz daha önde oynamaya çalışıyoruz"

Takımın toparlanmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Yalçın, "İyi hazırlanıyoruz. Oyuncularla bireysel ve grup toplantıları yaptık. Biraz daha önde oynamaya çalışıyoruz. Camiamızın içinde bulunduğu şartlar kolay değil. Zorlu sürecin içinde oyuncularımız iyi mücadele ediyor. Ligde çok sıkıntılı durumdayız yukarıya bağlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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