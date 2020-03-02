Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e talip var!
Beşiktaş'ta gerek sakatlığı gerekse oynadığı zaman gösterdiği kötü performansla gündeme gelen Adem Ljajic, sezon sonunda siyah-beyazlılardan ayrılabilir.
Beşiktaş'ta son dönemde performansı düşüşe geçen Sırp futbolcu Adem Ljajic, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılabilir. Bu sezon istenilen performansa erişemeyen Sırp futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gözüne giremedi.
Ekonomik olarak zorlanan Beşiktaş, yeni sezonda daha dikkatli davranarak maaş bütçesini azaltmak istiyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılar Ljajic'i satarak gelir elde etmek ve maaş yükünden kurtulmak istiyor.
Takvim'in haberine göre; Serie A ekiplerinden Cagliari Adem Ljajic'i kadrosuna katmak istiyor. Sırp futbolcu bu sezon Kartal'da 25 maça çıkarken 4 gol, 7 asistlik performans gösterdi.
İtalya'yı yakından tanıyan 28 yaşındaki oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve tarafların sezon sonunda masaya oturacağı ifade edildi.
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