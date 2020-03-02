02 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adem Ljajic'e talip var!

Beşiktaş'ta yıldız oyuncuya talip var!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

'ta gerek sakatlığı gerekse oynadığı zaman gösterdiği kötü performansla gündeme gelen , sezon sonunda siyah-beyazlılardan ayrılabilir.

'ta son dönemde performansı düşüşe geçen Sırp futbolcu , yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan ayrılabilir. Bu sezon istenilen performansa erişemeyen Sırp futbolcu, teknik direktör 'ın gözüne giremedi.

Ekonomik olarak zorlanan Beşiktaş, yeni sezonda daha dikkatli davranarak maaş bütçesini azaltmak istiyor. Bu kapsamda siyah-beyazlılar Ljajic'i satarak gelir elde etmek ve maaş yükünden kurtulmak istiyor.

Takvim'in haberine göre; Serie A ekiplerinden Cagliari Adem Ljajic'i kadrosuna katmak istiyor. Sırp futbolcu bu sezon Kartal'da 25 maça çıkarken 4 gol, 7 asistlik performans gösterdi.

'yı yakından tanıyan 28 yaşındaki oyuncunun bu teklife sıcak baktığı ve tarafların sezon sonunda masaya oturacağı ifade edildi.

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