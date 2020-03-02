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Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020
25. hafta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Gökhan Gönül, sağ üst adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Tecrübeli sağ bekin Ankara ekibi karşısında oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül'ün sağ üst arka adalesinde kas zorlanması belirlendi. Devre arası transfer edilen Kevin-Prince Boateng ise salonda çalışmalarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül'ün muayene ve çekilen MR sonucuna göre, sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir." denildi.
Gökhan Gönül'ün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu.
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