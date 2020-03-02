02 Mart 2020, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

25. hafta MKE Ankaragücü ile karşılaşacak 'ta , sağ üst adalesindeki ağrı nedeniyle antrenmanda yer almadı. Tecrübeli sağ bekin Ankara ekibi karşısında oynanacak maçta forma giymesi beklenmiyor.

'ın tecrübeli futbolcusu 'ün sağ üst arka adalesinde kas zorlanması belirlendi. Devre arası transfer edilen Kevin-Prince ise salonda çalışmalarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı maçta ağrı hisseden futbolcumuz Gökhan Gönül'ün muayene ve çekilen MR sonucuna göre, sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilmiştir." denildi.

Gökhan Gönül'ün tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı duyuruldu.

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