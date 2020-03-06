06 Mart 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta? BJK maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta?
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 06.03.2020

'in 25. haftası açılış maçında ile karşı karşıya geliyor. Zirve yarışına dahil olmak isteyen Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısında kazanıp derbisine moralli gitmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Ankara derbisinde üzgün dönen MKE Ankaragücü'nde ise tek hedef 3 puan. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında , saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? Tüm detaylar haberimizde...

Teknik direktör yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplayarak tırmanışa geçen , sahasında ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, 26. haftadaki derbisi öncesi galibiyet ve moral arayacak. İşte, Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü 6 Mart'ta karşı karşıya gelecek. 'taki Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Müsabaka beIN Sports kanalındancanlı olarak yayınlanacak.

Ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 40 puanla 5. sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgiyle 20 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.

Beşiktaş'ta 2 eksik

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak.

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Cebrail, Lukasik, Orkan, Lobzhanidze, Rodrigues, Michalak, Orgill.

Beşiktaş'ta sarı kart alarmı

BEŞİKTAŞ EVİNDE ZORLANIYOR

Beşiktaş, Vodafone Park'taki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Söz konusu maçlarda Gençlerbirliği'ni 4-1 ve FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Evindeki lig maçlarında BtcTurk 'a 2-0 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, 'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenildi.

Beşiktaş eski kaptanlarıyla çıkışa geçti

DERBİ ÖNCESİ ALARM

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

, , , Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, yarınki karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

SAKATLARIN DURUMU

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilen , MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz de yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

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