Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı ne zaman saat kaçta? BJK maçı ne zaman saat kaçta? Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 25. haftası açılış maçında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Zirve yarışına dahil olmak isteyen Beşiktaş, MKE Ankaragücü karşısında kazanıp Galatasaray derbisine moralli gitmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Ankara derbisinde üzgün dönen MKE Ankaragücü'nde ise tek hedef 3 puan. Bu heyecanlı geçecek karşılaşmayı takip etmek ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen futbolseverler arama motorlarında Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Beşiktaş Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak? Tüm detaylar haberimizde...

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde son 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgiyle 10 puan toplayarak tırmanışa geçen Beşiktaş, sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, 26. haftadaki Galatasaray derbisi öncesi galibiyet ve moral arayacak. İşte, Beşiktaş MKE Ankaragücü maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü 6 Mart'ta karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki Beşiktaş-MKE Ankaragücü mücadelesi saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Müsabaka beIN Sports kanalındancanlı olarak yayınlanacak.

Ligde 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi alan Beşiktaş, 40 puanla 5. sırada yer alıyor. MKE Ankaragücü ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 yenilgiyle 20 puan toplayarak 17. sırada bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Lens, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Elneny, Boyd, Boateng, N'Koudou, Burak.

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Cebrail, Lukasik, Orkan, Lobzhanidze, Rodrigues, Michalak, Orgill.

BEŞİKTAŞ EVİNDE ZORLANIYOR

Beşiktaş, Vodafone Park'taki son 6 maçta sadece 2 kez kazanabildi.

Söz konusu maçlarda Gençlerbirliği'ni 4-1 ve Gaziantep FK'yi 3-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.

Evindeki lig maçlarında BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 2-0 ve Demir Grup Sivasspor'a 2-1'lik skorlarla mağlup olan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenildi.

DERBİ ÖNCESİ ALARM

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi öncesi 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Georges-Kevin N'Koudou, Umut Nayir ve Tyler Boyd, yarınki karşılaşmada kart gördükleri takdirde Galatasaray karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

SAKATLARIN DURUMU

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan maçta sakatlanan ve sağ üst arka (biceps femoris) adalesinde 1. derece kas zorlanması tespit edilen Gökhan Gönül, MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

Siyah-beyazlı ekipte henüz hazır olmayan Dorukhan Toköz de yarınki karşılaşmada görev alamayacak.

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