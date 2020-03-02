02 Mart 2020, Pazartesi

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Beşiktaş'ta karar verildi! Ya feda ya veda...

Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül hakkında karar verildi. Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmeleri bitecek tecrübeli yıldızlar için yeni sözleşme çalışmalarına başladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalmasını istediği deneyimli oyuncular için şartlar belirtildi. Buna göre iki isim ya feda diyecek ya da veda diyecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.03.2020 10:21
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Beşiktaş'ta karar verildi! Ya feda ya veda...

Siyah-beyazlılar, Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın mutlaka kadroda tutulmalarını istediği deneyimli savunma bekleriyle önümüzdeki günlerde masaya oturmaya hazırlanıyor.

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Beşiktaş'ta karar verildi! Ya feda ya veda...

Milliyet'in haberine göre, Beşiktaş Yönetimi sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yola devam etmenin planlarını yapıyor.

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Beşiktaş'ta karar verildi! Ya feda ya veda...

Kartal'a 2016 yılında ezeli rakip Fenerbahçe'den bedelsiz gelen 35 yaşındaki Gökhan Gönül yıllık 1 milyon 650 bin euro garanti ücretin yanı sıra puan başına 4 bin euro kazanıyor.

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Beşiktaş'ta karar verildi! Ya feda ya veda...

Inter'den 2016'da 750 bin euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen 31 yaşındaki Caner Erkin'e ise 1 milyon 750 bin euro yıllık ücret ve puan başına 4 bin euro ödeniyor.

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Beşiktaş'ta karar verildi! Ya feda ya veda...

Yaşanan mali kriz ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygulamaya koyduğu finansal fair play talimatı nedeniyle futbol takımına ait harcamaları azaltmak zorunda olan siyah-beyazlılar, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'den ciddi miktarda fedakarlık yapmalarını isteyecek.

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