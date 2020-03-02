Beşiktaş'ta karar verildi! Ya feda ya veda...

Beşiktaş'ta Caner Erkin ve Gökhan Gönül hakkında karar verildi. Siyah-beyazlı yönetim, sözleşmeleri bitecek tecrübeli yıldızlar için yeni sözleşme çalışmalarına başladı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın kalmasını istediği deneyimli oyuncular için şartlar belirtildi. Buna göre iki isim ya feda diyecek ya da veda diyecek. İşte detaylar...