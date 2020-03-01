01 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta 4 yolcu birden!

Beşiktaş'ta 4 yolcu birden!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.03.2020

'ta yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden start verdi. Teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda birçok oyunusuyla yollarını ayıracak olan siyah-beyazlılarda 'in talibi olursa gidecek. 'da ayrıca forma şansı bulamayan futbolcular ve Douglas'a da kulüp aranıyor. İsteneni veremeyen Umut Nayir de talip çıkması halinde kiralanacak.

Siyah-beyazlılarda yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncular büyük ölçüde netleşti. Bu isimlerden biri teknik direktör 'ın beklentilerini karşılayamayan . Tecrübeli hocanın kendisine "Bu takımdaki liderim sensin" demesine rağmen Sırp oyuncunun isteksiz tavırları başarılı teknik adamın canını sıktı. İdmanlarda geride kalan, fizik olarak eksikliğini bir türlü tamamlayamayan Ljajic'in talibi olduğu anda gönderilecek. Sergen Yalçın'ın sakatlığı geçmesine rağmen kadroya dahi almadığı Douglas'ın menajeri 'a çağrıldı ve oyuncusuna takım bulması istendi. Öte yandan yönetimi 'nun menajerine de Güne Amerika'da ligler başlamadan önce oyuncusuna takım bulması durumunda her türlü kolaylığın sağlanacağı konusunda söz verdi.

NAYİR HOCAYA 'UMUT' VERMEDİ

Abdullah Avcı'nın gözdelerinden olan ve Sergen Yalçın gelmeden önce 12 maçta 4 gol atan Umut Nayir gözden düştü. Sergen geldiğinden beri oynanan 5 maçta sadece 17 dakika (Gaziantep 8, Başakşehir 9) forma şansı bulan Umut'un, tecrübeli hocanın "Gol yapacak oyuncu" profiline uymadığı için talip çıkması durumunda kiralanabileceği belirtildi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı haberin devamı

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