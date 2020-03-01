Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, yükselişe geçti. 1.52'lik gol ortalamasını 1.80'e yükselten başarılı teknik adam, 1.57'lik maç başı puan ortalamasını da 2'ye çıkarmayı başardı.

Beşktaş'ta Sergen Yalçın'ın oynattığı futbol istatistiklere de olumlu yönde yansıdı. Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la performansını yükseltmeye başladı. Siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetiminde hücumda daha iyi bir görüntü ortaya koydu. Ligin 19 haftalık bölümünde 29 gol kaydeden Beşiktaş, maç başına 1,52 skor ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın yönetiminde ise çıktığı 5 maçta 9 golle ortalamasını 1,8 olarak gerçekleştirdi.

ORTALAMASINI ARTIRDI

Siyah-beyazlı takım, Yalçın liderliğinde puan ortalamasını yükseltti. İlk 19 maçında 30 puan elde eden Beşiktaş, 1,57 ortalama tutturdu. Yalçın yönetimindeki 5 müsabakada 10 puan toplayan siyah-beyazlı takım, bu dönemde ortalamasını 2'ye çıkardı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde galibiyet yüzdesinde daha başarılı oldu. Sezonun 19 maçlık bölümünde 9 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, yüzde 47,3 oran yakaladı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 5 maçta 3 galibiyetle yüzde 60'lık kazanma oranı elde etti.

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