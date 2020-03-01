01 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın farkı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.03.2020

yönetimindeki , yükselişe geçti. 1.52'lik gol ortalamasını 1.80'e yükselten başarılı teknik adam, 1.57'lik maç başı puan ortalamasını da 2'ye çıkarmayı başardı.

Beşktaş'ta 'ın oynattığı istatistiklere de olumlu yönde yansıdı. 'u deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Sergen Yalçın'la performansını yükseltmeye başladı. Siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetiminde hücumda daha iyi bir görüntü ortaya koydu. Ligin 19 haftalık bölümünde 29 gol kaydeden , maç başına 1,52 skor ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın yönetiminde ise çıktığı 5 maçta 9 golle ortalamasını 1,8 olarak gerçekleştirdi.

ORTALAMASINI ARTIRDI

Siyah-beyazlı takım, Yalçın liderliğinde puan ortalamasını yükseltti. İlk 19 maçında 30 puan elde eden Beşiktaş, 1,57 ortalama tutturdu. Yalçın yönetimindeki 5 müsabakada 10 puan toplayan siyah-beyazlı takım, bu dönemde ortalamasını 2'ye çıkardı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde galibiyet yüzdesinde daha başarılı oldu. Sezonun 19 maçlık bölümünde 9 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, yüzde 47,3 oran yakaladı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 5 maçta 3 galibiyetle yüzde 60'lık kazanma oranı elde etti.

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