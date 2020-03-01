01 Mart 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz atıyor Kartal uçuyor

Burak Yılmaz atıyor Kartal uçuyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 01.03.2020

Siyah-beyazlıların skorer forveti , son haftalar attığı gollerle takımı sırtlıyor. 'ın Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta 2 gol kaydeden Burak Yılmaz yükselişini devam ettirdi.

'de oynadığı son 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran tecrübeli forvet gol sayısını 10 yaptı. 'ın kaptanı toplam 6 sut çekti. Şutların 2'si rakip tarafından engellenirken 3'ü kaleyi gördü, 1 şu ise isabet bulmadı.

11 GOL, 3 ASİST YAPTI

, bu yıl 'ın gol attığı 8 mücadelede 19 puan toplamayı başardı. 34 yaşındaki Burak, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 16 gol atarak tamamlamayı başarmıştı. Bu sezon siyah-beyazlı ekip ile 19. karşılaşmasına çıkan 34 yaşındaki tecrübeli forvet 11 gol ve 3 asist ile oynuyor. Süper Lig'de 18 maçta forma şansı bulan yıldız oyuncu 10 gol ve 3 asist yaptı. 'nda ise 1 karşılaşmada forma giyen Burak Yılmaz 1 gol kaydetti.

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