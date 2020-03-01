Burak Yılmaz atıyor Kartal uçuyor

Siyah-beyazlıların skorer forveti Burak Yılmaz, son haftalar attığı gollerle takımı sırtlıyor. Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yendiği maçta 2 gol kaydeden Burak Yılmaz yükselişini devam ettirdi.

Süper Lig'de oynadığı son 6 maçta rakip fileleri 5 kez havalandıran tecrübeli forvet gol sayısını 10 yaptı. Beşiktaş'ın kaptanı toplam 6 sut çekti. Şutların 2'si rakip tarafından engellenirken 3'ü kaleyi gördü, 1 şu ise isabet bulmadı.

11 GOL, 3 ASİST YAPTI

Kara Kartal, bu yıl Burak Yılmaz'ın gol attığı 8 mücadelede 19 puan toplamayı başardı. 34 yaşındaki Burak, Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 16 gol atarak tamamlamayı başarmıştı. Bu sezon siyah-beyazlı ekip ile 19. karşılaşmasına çıkan 34 yaşındaki tecrübeli forvet 11 gol ve 3 asist ile oynuyor. Süper Lig'de 18 maçta forma şansı bulan yıldız oyuncu 10 gol ve 3 asist yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 karşılaşmada forma giyen Burak Yılmaz 1 gol kaydetti.

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