Burak Yılmaz indirimi kabul etmezse satılacak!
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarda 2 yılda 5 milyon Euro kazanacak. Beşiktaş Yönetimi, golcü futbolcudan indirim yapmasını isteyecek. Burak Yılmaz'ın indirim talebine yaklaşmaması üzerine satış listesine konulabileceği belirtildi.
Beşiktaş'ta en çok kazanan isimler arasında yer alan Burak Yılmaz, Fikret Orman'ın istifasından 2 gün önce yeni sözleşme imzalamıştı. 35 yaşındaki futbolcu 2 yıl için 5 milyon Euro kazanacağı bildirilmişti.
Burak'ın artı bir sene olan sözleşme şartları, 5 milyon TL karşılığında feshedilebilecekken 2 sene daha uzatılıp yaklaşık 33 milyon TL'lik yükümlülüğünün altına girilmişti. Bu hareket ise büyük bir tepki toplamıştı.
İNDİRİMİ KABUL ETMEZSE SATILACAK
Takvim'in haberine göre Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Burak'la en kısa zamanda masaya oturup sözleşmesinde indirim isteyeceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun teklifi kabul etmemesi durumunda satılması gündeme gelecek.
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