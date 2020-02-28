28 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz indirimi kabul etmezse satılacak!

Burak Yılmaz satılıyor! İşte nedeni...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 Giriş Tarihi: 28.02.2020

'ın yıldız golcüsü , siyah-beyazlılarda 2 yılda 5 milyon Euro kazanacak. Beşiktaş Yönetimi, golcü futbolcudan indirim yapmasını isteyecek. Burak Yılmaz'ın indirim talebine yaklaşmaması üzerine satış listesine konulabileceği belirtildi.

'ta en çok kazanan isimler arasında yer alan , Fikret Orman'ın istifasından 2 gün önce yeni sözleşme imzalamıştı. 35 yaşındaki futbolcu 2 yıl için 5 milyon Euro kazanacağı bildirilmişti.

Burak'ın artı bir sene olan sözleşme şartları, 5 milyon TL karşılığında feshedilebilecekken 2 sene daha uzatılıp yaklaşık 33 milyon TL'lik yükümlülüğünün altına girilmişti. Bu hareket ise büyük bir tepki toplamıştı.

İNDİRİMİ KABUL ETMEZSE SATILACAK

Takvim'in haberine göre Beşiktaş Başkanı 'nin Burak'la en kısa zamanda masaya oturup sözleşmesinde indirim isteyeceği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun teklifi kabul etmemesi durumunda satılması gündeme gelecek.

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