28 Şubat 2020, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ın Bayern Münh'e kaptırdığı Alphonso Davies'in değeri 40 milyon Euro

Beşiktaş'ta kaçan balık büyük oldu! 40 milyon Euro...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 28.02.2020

Transferde elini çabuk tutamayınca 19 yaşındaki futbolcunun Bundesliga devine gidişini izlemekle yetinen 'ın pişmanlığı büyük. Aynı duyguları paylaşan bir başka kulüp ise ...

'ın, 2018'in yaz döneminde kanat oyuncusu arayışlarına girişmiş, kulübün izleme komitesi, ABD Ligi MLS'te Vancouver Whitecaps formasını giyen Liberya asıllı Kanadalı futbolcunun alınması için rapor vermişti. başkanlığındaki yönetim, hem video hem de canlı olarak izlenen genç yıldız adayı için girişimlerde bulunmasına rağmen işi ağırdan alınca transferi gerçekleştirememişti. ise elini çabuk tutup sadece bir ay sonra Temmuz'da Davies'i kadrosuna kattı ve 18 yaşını doldurmasını bekleyerek Ocak'ta 4 yıllık sözleşme imzaladı. Alman devinin kasasından transfer için bonuslarla birlikte 22 milyon dolar çıktı. Bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin 40 milyon Euro olduğu belirtildi. Sabah'ın haberine göre Beşiktaş, şimdi genç bir yıldız adayını kadrosuna katamamanın pişmanlığını yaşıyor. Aynı pişmanlığı paylaşan bir başka kulüp ise … İngiliz ekibinde yetkililer, İngiliz medyasına verdikleri demeçte Davies gibi bir yeteneği transfer edemeyerek büyük bir fırsatı kaçırdıklarını dile getirdiler.

G.Saray istedi Beşiktaş alıyor! Menajerinden açıklama geldi haberin devamı

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