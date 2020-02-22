22 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Atiba’dan Sosa’ya kelepçe

Atiba’dan Sosa’ya kelepçe
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.02.2020

Beşiktaş'ın sahadaki en iyi isimlerinin başında gelen Atiba (37), karşısında da takımının orta alandaki en önemli kozlarının başında.

Beşiktaş'ın sahadaki en iyi isimlerinin başında gelen Atiba (37), karşısında da takımının orta alandaki en önemli kozlarının başında. Elneny ile birlikte orta alanda görev yapması beklenen Kanadalı yıldızın, dünkü idmanda son derece hırslı ve istekliği olması dikkat çekti. Kanadalı yıldızın, eski takım arkadaşı olan 'ya yakın oynaması bekleniyor.
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