22 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Bayern Münih, sahasında Paderborn'u 3-2 yendi

Lewandowski Bayern'e 3 puanı getirdi!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.02.2020

’nde (Bundesliga) , sahasında Paderborn’u 3-2 yendi.

Lider , Bundesliga'nın 23. haftasının açılış maçında lig sonuncusu Paderborn'u Allianz Arena'da konuk etti.

Bavyera ekibi karşılaşmanın 26. dakikasında Serge Gnabry'nin golüyle 1-0 öne geçti. Paderborn bu gole 44. dakikada Dennis Srbeny ile bulduğu golle cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 70. dakikada Polonyalı golcü 'nin topu filelere göndermesiyle skoru 2-1 yaptı.

Paderborn 75. dakikada Sven Michel'in golüyle 2-2'lik eşitliği sağladı. Ev sahibi ekip, 88. dakikada Lewandowski ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Bavyera ekibi puanını 49'a çıkardı. Paderborn ise 16 puanda kaldı. Karşılaşma öncesinde Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

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