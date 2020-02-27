Beşiktaş'ta Ljajic'e vize yok

Ağır grip nedeniyle bir hafta takımdan ayrı kalan Sırp yıldız Adem Ljajic, Aytemiz Alanyaspor maçına kulübede başlayacak, Boateng ise ilk 11’de.

Teknik direktör Sergen Yalçın, yarın akşam deplasmanda oynayacakları kritik Alanyaspor karşılaşmanın kadrosunu belirlemeye çalışıyor. 2-2 biten Trabzonspor derbisinde futbolcularının mücadelesinden bir hayli memnun olan deneyimli teknik adam, zorunlu kalmadığı sürece 11'ini bozmayı düşünmüyor. Geçen hafta hastalığı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Ljajic'in de takımla çalışmalara başlaması Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürürken; Boateng'in performansından memnun olan tecrübeli hocanın Ganalı futbolcuya yine 11'de şans vererek Ljajic'i yedek kulübesinde oturtması bekleniyor. Bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Ljajic 2 gol atarken 6 asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon çıktığı 28 maçta 9 gol atmış 12 gol pası vermişti.

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