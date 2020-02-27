27 Şubat 2020, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Ljajic'e vize yok

Ljajic'e vize yok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 27.02.2020

Ağır grip nedeniyle bir hafta takımdan ayrı kalan Sırp yıldız Adem Ljajic, Aytemiz maçına kulübede başlayacak, ise ilk 11’de.

Teknik direktör , yarın akşam deplasmanda oynayacakları kritik karşılaşmanın kadrosunu belirlemeye çalışıyor. 2-2 biten derbisinde futbolcularının mücadelesinden bir hayli memnun olan deneyimli teknik adam, zorunlu kalmadığı sürece 11'ini bozmayı düşünmüyor. Geçen hafta hastalığı nedeniyle antrenmanlara çıkamayan Ljajic'in de takımla çalışmalara başlaması Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürürken; 'in performansından memnun olan tecrübeli hocanın Ganalı futbolcuya yine 11'de şans vererek Ljajic'i yedek kulübesinde oturtması bekleniyor. Bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin altında kalan Ljajic 2 gol atarken 6 asist yaptı. 28 yaşındaki futbolcu geçen sezon çıktığı 28 maçta 9 gol atmış 12 gol pası vermişti.

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