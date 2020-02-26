28 Şubat 2020, Cuma
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Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine 4 aday!
Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Loris Karius'un takımdan ayrılacağı teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklanmıştı. Siyah-beyazlılarda Loris Karius'un yerine kaleci adayı olarak 4 isim belirlendi. İşte o kaleciler ve detaylar...
Giriş Tarihi: 26.02.2020 10:00
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