28 Şubat 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine 4 aday!

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek Loris Karius'un takımdan ayrılacağı teknik direktör Sergen Yalçın tarafından açıklanmıştı. Siyah-beyazlılarda Loris Karius'un yerine kaleci adayı olarak 4 isim belirlendi. İşte o kaleciler ve detaylar...

Giriş Tarihi: 26.02.2020 10:00
  • 1
  • 8
Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine 4 aday!

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Sergen Yalçın'ın "Karius gelecek sezon bizimle olmayacak" açıklamasının ardından gözler Beşiktaş'ta kaleci arayışına çevrildi.

  • 2
  • 8
Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine 4 aday!

Hürriyet'te yer alan habere göre siyah beyazlıların transfer listesinde Karius'un yerine şu an an dört alternatif bulunuyor. İşte o isimler...

  • 3
  • 8
Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine 4 aday!

İlk seçenek, kulüp scoutlarının uzun süredir takip ettikleri 24 yaşındaki Alman kaleci Timon Wellenreuther... Hollanda Süper Ligi ekiplerinden Willem II Tilburg'da oynayan ve ligin ilk yarısının en iyi kalecisi seçilen Wellenreuther için sezon sonunda teklif götürülecek. Genç kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2020 Mayıs ayı sonunda bitiyor.

  • 4
  • 8
Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine 4 aday!

Öte yandan menajerler de Beşiktaş'a Başakşehir'de iki sezondur şans bulamayan eski milli kaleci Volkan Babacan'ı önerdi. 31 yaşındaki Volkan Babacan bu sezon sadece Türkiye Kupası'ndaki 4 karşılaşmada forma şansı bulabildi. Tecrübeli kalecinin Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

  • 5
  • 8
Beşiktaş'ta Loris Karius'un yerine 4 aday!

Siyah beyazlılara önerilen bir diğer isim ise Belçika ekibi Royal Antwerp'ten milli eldiven Sinan Bolat. Bolat'ın da kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör