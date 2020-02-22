22 Şubat 2020, Cumartesi
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Jacob ile ilgili karar verildi
Giriş Tarihi: 22.02.2020
Önümüzdeki sezon için genç yetenek arayışlarını sürdüren Kara Kartal'da sıcak bir gelişme yaşandı.
Önümüzdeki sezon için genç yetenek arayışlarını sürdüren Kara Kartal'da sıcak bir gelişme yaşandı. Beşiktaş, deneme için Türkiye'ye getirdiği ve siyah-beyazlı takımla antrenmana çıkan Andona Jacob'u beğenmedi ve geri gönderdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi ile antrenmanlara çıkan 17 yaşındaki Jacob, sınıfı geçemeyince geri gönderildi. Oyuncuyu keşfeden scout, ofansif orta saha ve santrafor mevkilerinde forma giyen Nijeryalı genç ismin çok yetenekli olduğunu ifade etmişti.
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