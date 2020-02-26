Beşiktaş'tan rakamlı gönderme

Sergen Yalçın'ın yardımcısından rakiplere gönderme... Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcılığını yapan Murat Kaytaz, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kaytaz, derbi maçların ardından siyah-beyazlı takımın ezeli rakiplerine istatistiklerde fark attığını ortaya koydu. Beşiktaş oldukça etkili bir performans sergilediği maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kalırken; Galatasaray da 20 yıl sonra Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz ise derbi maçlarla ilgili bir paylaşım yaptı ve siyah-beyazlıların rakiplerine göre istatistiklerde ne kadar başarılı olduğunu vurguladı. Kaytaz'ın bu paylaşımı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, takımın iyi oyunundan ötürü gelecek adına umutlandıklarını dile getirdiler.





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