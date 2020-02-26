26 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'tan rakamlı gönderme

Beşiktaş'tan rakamlı gönderme
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.02.2020

Sergen Yalçın'ın yardımcısından rakiplere gönderme... 'ta teknik direktör 'ın yardımcılığını yapan , dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Kaytaz, derbi maçların ardından siyah-beyazlı takımın ezeli rakiplerine istatistiklerde fark attığını ortaya koydu. oldukça etkili bir performans sergilediği maçta ile 2-2 berabere kalırken; da 20 yıl sonra 'yi deplasmanda 3-1 mağlup etti. 'ın yardımcısı ise derbi maçlarla ilgili bir paylaşım yaptı ve siyah-beyazlıların rakiplerine göre istatistiklerde ne kadar başarılı olduğunu vurguladı. Kaytaz'ın bu paylaşımı sonrası Beşiktaşlı taraftarlar, takımın iyi oyunundan ötürü gelecek adına umutlandıklarını dile getirdiler.


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