Mesut Urgancılar kafa karşıtırdı

Beşiktaş Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar'ın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

Urgancılar'ın yaptığı "Dahili ve harici bedhahların olacaktır... Dahili bir tane olacağına harici bin tane olsun...!" açıklaması "Yönetim içerisinde fikir ayrılıkları mı var, yoksa daha önceki Beşiktaş yönetimlerini mi kast ediyor?" sorularını beraberinde getirdi. Daha önce İkinci başkan Adnan Dalgakıran'ın sosyal medya paylaşımları da camianın gündemini bir hayli meşgul etmişti.

İşte o paylaşım:





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