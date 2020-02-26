26 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Mesut Urgancılar kafa karşıtırdı

Mesut Urgancılar kafa karşıtırdı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 26.02.2020

Genel Sekreteri ve İcra Kurulu Başkanı 'ın, hesabından yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı.

Urgancılar'ın yaptığı "Dahili ve harici bedhahların olacaktır... Dahili bir tane olacağına harici bin tane olsun...!" açıklaması "Yönetim içerisinde fikir ayrılıkları mı var, yoksa daha önceki yönetimlerini mi kast ediyor?" sorularını beraberinde getirdi. Daha önce İkinci başkan Adnan Dalgakıran'ın paylaşımları da camianın gündemini bir hayli meşgul etmişti.

İşte o paylaşım:


Karius gidiyor o geliyor! Anlaşma sağlandı haberin devamı

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