25 Şubat 2020, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.02.2020

, 'in 24'üncü haftasında Aytemiz ile cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK 'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. Teknik direktör yönetimindeki idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yaptı. İdman, yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

, karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

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