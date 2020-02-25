Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor hazırlıklarını sürdürdü
Beşiktaş, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor ile cuma günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yaptı. İdman, yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
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