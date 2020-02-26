26 Şubat 2020, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Beşiktaş'tan Bounedjah sürprizi
Giriş Tarihi: 26.02.2020
Teknik patron Sergen Yalçın, yönetime gelecek sezon mutlaka skor üretecek Lewandowski tarzında bir forvet gerektiği yönünde rapor vermişti. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son ismin Baghdad Bounedjah olduğu bildirildi.
Cezayirli golcünün son 10 yıldır forma giydiği hiçbir takımda 10 golün altına düşmediği, 5 sezonda ise 29, 28, 48 ve 22 gol olmak üzere toplamda 134 gol atmasının rakamsal olarak Sergen'i de etkilediği bildirildi. Al Sadd'da forma giyen 28 yaşındaki oyuncunun 2024'e kadar sözleşmesi var.
ELNENY YERİNE FATİH AKSOY
Yönetim, kiralık oynayan futbolcuların yerini genç isimlerle doldurmayı hedefliyor. Maliyeti nedeniyle Elneny'yi gönderecek olan Beşiktaş, Sivas'a kiralık yolladığı Fatih Aksoy'u tekrar çağırıp Elneny'nin boşluğunu doldurmayı planlıyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...