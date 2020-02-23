Beşiktaş'ta Sergen Yalçın saha kenarında çılgına döndü!
İç sahada ezeli rakiplerine kaybetmeyen Beşiktaş, bu serisini Trabzonspor karşısında da sürdürdü. Siyah-beyazlılar Vodafone Park açıldığından beri Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı mağlubiyet yüzü görmedi.
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan ve karşılaşmadan 2-2 berabere ayrılan Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi başardı. Siyah-beyazlılar 2016 yılından bu yana Vodafone Park'ta Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a kaybetmedi.
Son 4 yılda diğer 3 büyük takıma karşı 10. karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
SÖRLOTH'UN İLK GOLÜNDE FAUL VAR MI?
Trabzonspor'un 5. dakikada Sörloth'un attığı gol öncesi Beşiktaş'ın faul beklentisi vardı. Orta sahada Atiba'ya Sörloth'un arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Fırat Aydınus, oyunu devam ettirdi.
Ndiaye'nin getirdiği topta da Norveçli golü attı. Bu sırada bütün Beşiktaşlılar itirazda bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın da kenarda durumu anlatmaya çalıştı. VAR ile iletişimde olduğunu belirten Fırat Aydınus, 2 dakika bekleyip santrayı gösterdi.
SERGEN YALÇIN YERİNDE DURAMADI
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç boyunca yerinde duramadı. Sinirlenen Yalçın, 4. hakeme tepki gösterdi.
EKUBAN'DAN ANLAMLI HAREKET
Beşiktaş'ta 77. dakikada saha kenarına gelen Kevin-Prince Boateng, oyundan çıkarken Ganalı vatandaşı Caleb Ekuban tarafından tebrik edildi.
VIDA YİNE ATTI
Trabzonspor'a karşı Beşiktaş'ın 2. golünü atan Domagoj Vida, siyah-beyazlılarda katkı yapmaya devam ediyor. Vida'nın Süper Lig kariyerinde rakip kaleye attığı 10 şutun 8'i gol oldu.
'BİR TANEM'
Kara Kartal'da Boateng'in ilk golü atmasından sonra büyük coşku yaşandı ve statta 'Bir tanem' şarkısı çaldı. Ganalı yıldız siyah-beyazlılarda 4 maça çıkarken 2 gol attı.
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