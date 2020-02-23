23 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın saha kenarında çılgına döndü!

Sergen Yalçın saha kenarında çılgına döndü!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2020

İç sahada ezeli rakiplerine kaybetmeyen , bu serisini karşısında da sürdürdü. Siyah-beyazlılar açıldığından beri 'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı mağlubiyet yüzü görmedi.

'in 23. haftasında 'u ağırlayan ve karşılaşmadan 2-2 berabere ayrılan , iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi başardı. Siyah-beyazlılar 2016 yılından bu yana 'ta Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a kaybetmedi.

Son 4 yılda diğer 3 büyük takıma karşı 10. karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

SÖRLOTH'UN İLK GOLÜNDE FAUL VAR MI?

Trabzonspor'un 5. dakikada Sörloth'un attığı gol öncesi Beşiktaş'ın faul beklentisi vardı. Orta sahada Atiba'ya Sörloth'un arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem , oyunu devam ettirdi.

Ndiaye'nin getirdiği topta da Norveçli golü attı. Bu sırada bütün Beşiktaşlılar itirazda bulundu. Teknik direktör da kenarda durumu anlatmaya çalıştı. VAR ile iletişimde olduğunu belirten Fırat Aydınus, 2 dakika bekleyip santrayı gösterdi.

Erman Toroğlu açıkladı! Sörloth'un golünden önce faul var mı?

SERGEN YALÇIN YERİNDE DURAMADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç boyunca yerinde duramadı. Sinirlenen Yalçın, 4. hakeme tepki gösterdi.

EKUBAN'DAN ANLAMLI HAREKET

Beşiktaş'ta 77. dakikada saha kenarına gelen Kevin-Prince Boateng, oyundan çıkarken Ganalı vatandaşı Caleb Ekuban tarafından tebrik edildi.

VIDA YİNE ATTI

Trabzonspor'a karşı Beşiktaş'ın 2. golünü atan Domagoj Vida, siyah-beyazlılarda katkı yapmaya devam ediyor. Vida'nın Süper Lig kariyerinde rakip kaleye attığı 10 şutun 8'i gol oldu.

'BİR TANEM'

'da Boateng'in ilk golü atmasından sonra büyük coşku yaşandı ve statta 'Bir tanem' şarkısı çaldı. Ganalı yıldız siyah-beyazlılarda 4 maça çıkarken 2 gol attı.

Sörloth bitti demeden bitmez! haberin devamı
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