Beşiktaş 2-2 Trabzonspor l MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Müthiş mücadele 2-2 sona erdi. Trabzonspor'un gollerini Sörloth atarken, Beşiktaş'ın golleri Boateng ve Vida'dan geldi. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 45'e, Beşiktaş ise 37'ye çıkardı.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş kendi evinde Trabzonspor'u ağırladı. Vodafone Park'ta oynanan mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi

Mücadelede siyah-beyazlı ekibin gollerini 57. dakikada Boateng ve 64. dakikada Vida kaydetti. Trabzonspor'un gollerini ise 5. dakikada ve 90+1. dakikada Sörloth kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş 37 puanla 7. sırada yer aldı. Bir maç eksiği bulunan Trazonspor 45 puanla zirveyi paylaştı.

İLK 11'LER:

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Ruiz, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, N'Koudou, Burak

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth

MAÇTAN DAKİKALAR

5'inci dakikada Trabzonspor öne geçti. Orta sahada topla buluşan N'diaye'nin pasıyla savunma arkasına sarkan Sörloth, ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan yaptığı sert vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1.



27'nci dakikada paslaşılarak kullanılan korner sonrasında N'Koudou ortasını yaptı. Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda kaleci Uğurcan topu kornere tokatladı. Aynı dakikada içinde kullanılan kornerde arka direkte topa buluşan Boateng'in yarım volesinde top az farkla auta gitti.



32'nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Doğan'ın ortasında Sturridge topu indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında müsait durumda topla buluşan Guilherme'nin sert şutunda top üstten auta gitti.



35'inci dakikada Boateng'in pasıyla sol kanatta topla buluşan N'Koudou rakiplerinden sıyrıldıktan sonra ceza sahasına girdi. Sert şutunda kaleci Uğurcan topu tokatladı.



45+3'üncü dakikada Atiba'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Boateng ceza sahasına girdikten sonra çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan topu kornere tokatladı.



Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



48'inci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Caner pasını ceza sahasındaki Atiba'ya aktardı. Atiba penaltı noktasındaki Burak Yılmaz'ı görü. Burak'ın sol ayağına aldıktan sonra dönerek yaptığı vuruşta top kaleci Uğurcan'da kaldı.



50'nci dakikada Atiba ile yaptığı verkaç sonrasında sağ taraftan çizgiye inen Gökhan Gönül ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Elneny'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.



56'ncı dakikada sağ tarafta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ortasında penaltı noktasındaki Burak Yılmaz kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, yandan auta çıktı.



57'nci dakikada Beşiktaş eşitliği yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Burak Yılmaz, ceza sahasına girdikten sonra içeri çevirdi. Ön direkte Boateng'in ayak koyduğu top kaleci Uğurcan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.



62'nci dakikada Uğurcan mükemmel bir kurtarış yaptı. Sağ kanattan gelişe atakta Gökhan ortasını yaptı .Ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Elneny, şutunu çekti. Kaleci Uğurcan, köşeye giden topu son anda kornere çeldi.



64'üncü dakikada Beşiktaş öne geçti. Caner'in sağ kanattan kullandığı kornerde Boanteng'in kafa vuruşunda top yan direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Gökhan Gönül'ün şutunda kaleci Uğurcan çeldi. Altı pasta topu önünde bulan Vida'nın vuruşunda top ağlara gitti: 2-1.



85'inci dakikada Trabzonspor tehlikeli geldi. Gaston Campi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Atiba Hutchinson'a çarparak kaleye yönelen topu Loris Karius son anda kornere çeldi.



86'ncı dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Hızlı gelişen siyah-beyazlıları atağında Tyler Boyd'un pasıyla ceza alanında topla buluşan Kevin N'Koudou'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.



90+1'nci dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Bordo-mavililerin sağ kanattan geliştirdiği atakta Ekuban'ın yerden ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sörloth bomboş durumda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-2.



Karşılaşma 2-2 sona erdi.

BAKAN KASAPOĞLU DA MAÇTA

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Kasapoğlu, protokol tribününden karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile takip etti.

LJAJİC VE DORUKHAN TOKÖZ FORMA GİYEMEDİ

Siyah-beyazlı ekipte hastalığı nedeniyle hafta içindeki antrenmanlara katılamayan Adem Ljajic'in yanı sıra sakatlığının ardından bireysel çalışan Dorukhan Toköz, maç kadrosunda yer almadı.

LJAJİC, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Teknik direktör Yalçın, Douglas Santos'u da kadroya dahil etmedi.

REBOCHO 2 MAÇ SONRA KADRODA

Sergen Yalçın'ın Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında kadroya dahil etmediği Pedro Rebocho, Trabzonspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Göztepe maçında da kadroda bulunmayan Rebocho, Çaykur Rizespor mücadelesinde yedek soyunmuş ama süre alamamıştı.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal ve Rıdvan Yılmaz yedek soyundu.

OYUNCULAR IRKÇILIK KARŞITI PANKARTLA ÇIKTI

İki takımın oyuncuları seremoniye Almanya'nın Hanau kentinde 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı.

Pankart, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlandı.

Beşiktaş tribünlerinde de "Avrupa'daki kardeşlerimiz yalnız değildir", "Almanya'daki saldırıyı kınıyoruz", "Almanya'daki Türkler yalnız değildir", "Irkçılığa hayır" ve "Irkçılığa karşı omuz omuza" yazılı pankartlar yer aldı.

TARAFTARLARDAN BÜYÜK DESTEK

Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu maçta takımlarına büyük destek verdi.

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park tribünlerin tamamen doldurdu.

Bu arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha önceki maçlarda olduğu gibi karşılaşma öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik ekip ve oyuncularla yemekte bir araya gelerek başarılar diledi.

Maç öncesi Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar ve eski milli takım oyuncusu Mustafa Yücedağ için saygı duruşu yapıldı.

DİĞER