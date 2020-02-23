23 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş taraftarını çıldırtan adam: Diaby

Beşiktaş taraftarını çıldırtan adam: Diaby
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 Giriş Tarihi: 23.02.2020

, 'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada, maçın son anlarında kaçırdığı net pozisyonla siyah-beyazlı taraftarları adeta çıldırttı. Trabzonspor'un son anlarda bulduğu golle 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Diaby'e tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü.

'in 23. haftasında karşılaştığı Trabzonspor ile sahasında 2-2 berabere kalan 'ta , kaçırdığı pozisyonlarla taraftarı adeta çileden çıkardı.

Sosyal medyada büyük bir tepki alan Diaby, Burak Yılmaz'ın da tepkisini çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar kaybedilen 3 puanda Diaby'nin pay sahibi olduğu konusunda hemfikir oldu ve oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttular.

28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a Sporting'ten kiralık geldi. Siyah-beyazlı takımda 26 maça çıkan kanat oyuncusu 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

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