Beşiktaş taraftarını çıldırtan adam: Diaby

Diaby, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı karşılaşmada, maçın son anlarında kaçırdığı net pozisyonla siyah-beyazlı taraftarları adeta çıldırttı. Trabzonspor'un son anlarda bulduğu golle 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Diaby'e tepkiler bir anda çığ gibi büyüdü.

Süper Lig'in 23. haftasında karşılaştığı Trabzonspor ile sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Diaby, kaçırdığı pozisyonlarla taraftarı adeta çileden çıkardı.

Sosyal medyada büyük bir tepki alan Diaby, Burak Yılmaz'ın da tepkisini çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar kaybedilen 3 puanda Diaby'nin pay sahibi olduğu konusunda hemfikir oldu ve oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttular.

28 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a Sporting'ten kiralık geldi. Siyah-beyazlı takımda 26 maça çıkan kanat oyuncusu 3 gol, 2 asistlik performans gösterdi.

DİĞER