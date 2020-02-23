23 Şubat 2020, Pazar

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta taraftarı sevindiren Elneny gelişmesi!

Beşiktaş'ta taraftarı sevindiren Elneny gelişmesi!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.02.2020

'ın sezon başında İngiliz devi 'den kiraladığı 'e yapılan ödeme sonrası fesih hakkının ortadan kaldırıldığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncuyla ödemeler konusunda uzlaşıldı.

'ın sezon başında İngiliz ekibi 'den kiraladığı , geçtiğimiz ay alacakları yüzünden siyah-beyazlı kulübe ihtar çekmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre; kasım ayı alacaklarını oyuncunun hesabına yatıran Beşiktaşlı yönetim, Mısırlı orta saha oyuncusuyla da yapılandırma konusunda anlaştı. Beşiktaş'tan 900 bin Euro alacağı olan oyuncuya 150 bin Euro ödeme yapıldı. Kalan 750 bin Euro'luk kısmı ise yapılandırıldı.

Siyah-beyazlı yönetim böylelikle sözleşme fesih hakkı olan oyuncuyla ilgili sorunu da çözmüş oldu.

haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Fark yaratanlar farkı önledi "Fark yaratanlar farkı önledi"
Ayrılığı açıkladı! Gelecek sezon bizimle olmayacak Ayrılığı açıkladı! "Gelecek sezon bizimle olmayacak"
Yarışın içinde olduğumuz söylenemez "Yarışın içinde olduğumuz söylenemez"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör