Beşiktaş'ta taraftarı sevindiren Elneny gelişmesi!

Beşiktaş'ın sezon başında İngiliz devi Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny'e yapılan ödeme sonrası fesih hakkının ortadan kaldırıldığı belirtildi. 27 yaşındaki oyuncuyla ödemeler konusunda uzlaşıldı.

Beşiktaş'ın sezon başında İngiliz ekibi Arsenal'den kiraladığı Mohamed Elneny, geçtiğimiz ay alacakları yüzünden siyah-beyazlı kulübe ihtar çekmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre; kasım ayı alacaklarını oyuncunun hesabına yatıran Beşiktaşlı yönetim, Mısırlı orta saha oyuncusuyla da yapılandırma konusunda anlaştı. Beşiktaş'tan 900 bin Euro alacağı olan oyuncuya 150 bin Euro ödeme yapıldı. Kalan 750 bin Euro'luk kısmı ise yapılandırıldı.

Siyah-beyazlı yönetim böylelikle sözleşme fesih hakkı olan oyuncuyla ilgili sorunu da çözmüş oldu.

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