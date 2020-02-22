22 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın: Yarışın içinde olduğumuz söylenemez

Yarışın içinde olduğumuz söylenemez
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020

'in 23. haftasında ile 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekibin Teknik Direktörü , Trabzonspor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.

'in 23. haftasında ile 2-2 berabere kalan 'ta , maç sonrasında yayıncı kuruluşa mücadeleyi değerlendirdi. Yalçın, oyuncularını kutladığı, çok pozisyon kaçırdıklarını belirtti. Siyah-beyazlıların teknik patronu Yalçın'ın sözleri şöyle;

"Bugünkü beraberlikle yarışın içinde olduğumuz söylenemez. İki takım da iyi mücadele ettiler. Kendi oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptı. Onlara teşekkür ediyorum. Rakibin kaleye gelmediği maçta bu kadar gol pozisyonuna girdik. Gerideyken, beraberken ve 2-1'ken inanılmaz pozisyonlarımız var. Ama atacaksın bunları! Bizim için pozitif bir maç oldu diyebilirim.

Sörloth bitti demeden bitmez! haberin devamı

Ligin sonu için şunu söyleyebilirim; nerede bitirebilirsek orada bitirmek istiyoruz. Kazanmak isteyen oyuncularım var. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Her zaman her şey istediğiniz gibi olmuyor. Oyunsal anlamda problemlerimiz var. Bu sezonu artık yeni bir planlama olarak görebiliriz. Bizim de kafamızda planımız var."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Boateng sosyal medyayı salladı 'Ölüsü bile iş yapıyor'' Boateng sosyal medyayı salladı 'Ölüsü bile iş yapıyor''
Vodafone Park'ta Burak Yılmaz'a protesto Vodafone Park'ta Burak Yılmaz'a protesto
Sörloth bitti demeden bitmez! Sörloth bitti demeden bitmez!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör