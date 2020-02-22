Sergen Yalçın: Yarışın içinde olduğumuz söylenemez
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Siyah beyazlı ekibin Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor mücadelesi sonrasında açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maç sonrasında yayıncı kuruluşa mücadeleyi değerlendirdi. Yalçın, oyuncularını kutladığı, çok pozisyon kaçırdıklarını belirtti. Siyah-beyazlıların teknik patronu Yalçın'ın sözleri şöyle;
"Bugünkü beraberlikle yarışın içinde olduğumuz söylenemez. İki takım da iyi mücadele ettiler. Kendi oyuncularım kazanmak için her şeyi yaptı. Onlara teşekkür ediyorum. Rakibin kaleye gelmediği maçta bu kadar gol pozisyonuna girdik. Gerideyken, beraberken ve 2-1'ken inanılmaz pozisyonlarımız var. Ama atacaksın bunları! Bizim için pozitif bir maç oldu diyebilirim.
Ligin sonu için şunu söyleyebilirim; nerede bitirebilirsek orada bitirmek istiyoruz. Kazanmak isteyen oyuncularım var. Çok rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Her zaman her şey istediğiniz gibi olmuyor. Oyunsal anlamda problemlerimiz var. Bu sezonu artık yeni bir planlama olarak görebiliriz. Bizim de kafamızda planımız var."
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