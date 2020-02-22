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Vodafone Park'ta Burak Yılmaz'a protesto
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi bordo mavili taraftarlar Burak Yılmaz için tezahüratta bulundu.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Vodafone Park'ta binlerce taraftarın statı doldurduğu karşılaşma öncesi iki ekipte ısınmak üzere sahaya çıktı. Bu esnada ilginç bir enstantane yaşandı.
Daha önce şu an rakip olarak çıktığı Trabzonspor'da da forma giyen tecrübeli golcü Burak Yılmaz aleyhine bordo-mavili taraftarların olduğu tribünlerden tezahüratlar yükseldi.
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