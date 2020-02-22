22 Şubat 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Vodafone Park'ta Burak Yılmaz'a protesto

Vodafone Park'ta Burak Yılmaz'a protesto
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020

'in 23. haftasında  ile  karşı karşıya geldi. Karşılaşma öncesi bordo mavili taraftarlar  için tezahüratta bulundu.

'in 23. haftasında sahasında 'u ağırladı. Vodafone Park'ta binlerce taraftarın statı doldurduğu karşılaşma öncesi iki ekipte ısınmak üzere sahaya çıktı. Bu esnada ilginç bir enstantane yaşandı.

Daha önce şu an rakip olarak çıktığı Trabzonspor'da da forma giyen tecrübeli golcü aleyhine bordo-mavili taraftarların olduğu tribünlerden tezahüratlar yükseldi.

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