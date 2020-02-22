22 Şubat 2020, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Sergen Yalçın ayrılığı açıkladı! "Gelecek sezon bizimle olmayacak"

Ayrılığı açıkladı! Gelecek sezon bizimle olmayacak
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 22.02.2020 Giriş Tarihi: 22.02.2020

'in 23. haftasında ile karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan , Loris Karius'un bu sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

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