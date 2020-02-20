Sergen Yalçın'dan oyuncularına Trabzonspor uyarısı

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularından derbide mutlak zafer bekliyor. 47 yaşındaki teknik adam, “Büyük maçlar, büyük düşünerek kazanılır. Trabzonspor güçlü rakip ama biz de büyük takımız, unutmayın” dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, oyuncularını hafta sonundaki derbiye konsantre etmeye çalışıyor. Sergen Yalçın, Başakşehir yenilgisi sonrasında futbolcularla toplantı yaptı. Cumartesi günü yapılan rejenerasyon antrenmanı öncesinde oyuncularıyla görüşen Yalçın, fikstüre dikkat çekerek, "Zorlu rakiplerle oynuyoruz. Başakşehir maçı geride kaldı. İyi oynadık ancak şanssız bir mağlubiyet aldık. Zirvenin uzağında kalmış gibi görülebiliriz ancak durum öyle değil" dedi ve şöyle devam etti:

SERİ YAKALAMA SIRASI ŞİMDİ BİZDE

"Ben tüm büyük takımlarda görev yaptım. İyi biliyorum ki, büyük maçlar büyük düşünerek kazanıyor. Trabzonspor güçlü bir rakip biz de büyük takımız, unutmayın. Ç.Rize ve Antep maçlarını kazandık, Başakşehir'e şanssız bir şekilde kaybettik. Şimdi sırada zorlu bir derbi maçımız var. Rakibimiz 6 maçlık bir seri yakaladı. Şimdi sıra bizde. Trabzonsporu evimizde mağlup ettikten sonra Alanyaspor ve A.Gücü engellerini de kayıpsız geçerek G.Saray'la karşılaşacağız. Henüz hiçbir şey bitmedi."

GOL YOLLARINDA ETKİLİ OLMALIYIZ

Son oynanan Başakşehir maçında ortaya konan oynanan futboldan memnun olduğunu dile getiren Sergen Yalçın, "Ancak gol yollarında bitirici hamleyi yapamadık. Topu rakip sahaya ve rakip ceza sahasına taşımakta problem yaşamıyoruz. Topu kaleye sokma konusunda biraz daha etkili olmamız gerekiyor. Sonuçta puanları, rakibinden fazla gol atana veriyor. Alacağımız seri galibiyetler bizi zirve ortağı yapar. Bu fırsatı kaçırmamalıyız" diye konuştu.