19 Şubat 2020, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta derbi öncesi kötü haber!

Beşiktaş'ta derbi öncesi kötü haber!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 19.02.2020

, 'in 23. haftasında 22 Şubat Cumartesi günü 'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK 'ndeki antrenmana, şiddetli bademcik enfeksiyonu (kriptik tonsillit) ve yüksek ateş nedeniyle tedavi gören Adem Ljajic ile bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı.

Teknik direktör yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun çalışmaları yaptı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışmasıyla sona erdi. , karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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